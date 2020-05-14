За "спиною" мінських перемовин. Чому Козак літав до Меркель та як Кремль хоче переграти Київ

Тарас Семенюк

«Я буду прагнути до добрих стосунків з Росією, тому що, думаю, є всі підстави для продовження наших дипломатичних зусиль, але це не полегшує ситуацію». Це - слова канцлерки Німеччини Ангели Меркель, які вона озвучила в Бундестазі, відповідаючи на запитання депутатів щодо ситуації в дипломатичних стосунках між Росією та Німеччиною. Запитання ж стосувалось нещодавно арештованого російського хакера, який начебто зламав електронну пошту самої канцлерки.

Меркель не розуміє, чому, з одного боку, вона будує приязні дипстосунки з росіянами, а з іншого - росіянин, зі своєї власної волі чи за командою згори, ламає її пошту.

Берлін і раніше шукав, і далі шукатиме якісних, прямих комунікацій з Москвою, так би мовити, без сторонніх вух. Це нормальні двосторонні відносини

В цей самий день, коли Меркель назвала ситуацію із розсекреченням російського хакера «жахливим випадком» в двосторонніх стосунках між країнами, Берлін відвідав заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Але його місією не було перепросити за хакера. Він прагнув обговорити у Німеччині ситуацію на українському Донбасі.

Цікаво, що німці заплющили очі на санкції, під якими перебуває Козак. Не зупинила російський урядовий борт «на Берлін» і пандемія коронавірусу. Виходить, німцям цей візит був важливий. Адже, наприклад, спілкування канцлерки Німеччини Ангели Меркель з очільником українського уряду Денисом Шмигалем проходило онлайн…

Берлін і раніше шукав, і далі шукатиме якісних, прямих комунікацій з Москвою, так би мовити, без сторонніх вух. Це нормальні двосторонні відносини. Однак коли мова в таких переговорах йде про треті країни, і тема розмови – війна в Україні, а не проведення товариського футбольного матчу, варто долучати офіційний Київ. І саме те, що зустріч провели без нас, наводить на дві думки.

По-перше, не можна виключати, що без нас готують план по Донбасу, який нам покажуть згодом.

По-друге, Кремль грає на випередження планів, які готує Київ. Зокрема, щодо підсилення так званої консультаційної групи, яка відтепер буде працювати в розширеному форматі. На цю думку також наводить красномовний коментар самого Козака після візиту до Берліну: «Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в «нормандському форматі» і в Тристоронньої контактній групі в Мінську. Будуть надані відповідні сигнали».

Тож такі візити і такі заяви – спроба перехопити ініціативу в Києва і показати, що вже все вирішено замість нас і без нас. Адже Москва неодноразово давала сигнали, що у Києва немає одностайної позиції по Донбасу. І тому, якщо Україна не може з цим розібратись, вирішувати всі питання по Донбасу мають Росія, Німеччина та Франція. Зараз змагання між Києвом та Москвою за те, чия стратегія буде кращою, продовжується.

Київ повинен мати свій план з повернення тимчасово втрачених територій Донбасу і послідовно нав’язувати його учасникам нормандської четвірки. Адже, якщо у нас плану не буде, такий план обов’язково знайдеться в Москві, Берліні або Парижі. І він навряд буде відповідати нашим інтересам.

Київ повинен мати свій план з повернення тимчасово втрачених територій Донбасу і послідовно нав’язувати його учасникам нормандської четвірки

Тому спроби Андрія Єрмака зрушити ситуацію з місця можна вітати. Але чи розширення «консультативної групи» для підсилення наших позицій в мінських переговорах буде одностороннім? Питання відкрите. Нагадаю, що перша версія «консультаційної групи» зазнала фіаско і була вщент розкритикована як опонентами так і самими «слугами» в парламенті. Після цього Банкова вирішила збільшити присутність у групі представників різних рівнів...

Париж та Берлін, скоріше за все, не будуть проти такого «порядку денного». Москва поки не підтримала таку пропозицію. Але якщо підтримає, буде наполягати на прямих переговорах Києва з Луганськом та Донецьком. Типу, якщо це для благого діла, будь ласка, спілкуйтесь, розширюйтесь, лише нас не втягуйте в це діло.

Впевненості Кремлю додає непостійна політична ситуація в Україні. Особливо, що стосується стратегій деокупації Донбасу та проведення виборів.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro

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