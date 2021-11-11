Ігор Терехов у четвер, 11 листопада, склав присягу й офіційно обійняв посаду мера Харкова.
Терехов присягав під час позачергової сесії міськради, повідомляє "Суспільне" з посиланням на дані кореспондента.
Голова Територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко зачитала постанову, в якій йшлося, що Терехов зареєстрований міським головою. Також Матвієнко вручила йому знак та посвідчення мера.
"З моменту складання присяги Терехов Ігор Олександрович набув повноважень харківського міського голови", – зазначила Матвієнко.
Після отримання повноважень Терехов висловився російською мовою. Очільник міста пояснив це тим, що його переповнювали емоції.
"...Я доступний для всіх, кому потрібна моя допомога...", – сказав чиновник.