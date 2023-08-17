Ніякої торгівлі українськими територіями бути не може, заявив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на скандальну заяву голови канцелярії НАТО Стіана Йенсена про обмін територій України на членство в Альянсі.

"Генеральний секретар НАТО і керівник його апарату - дві різні людини... Президент (Володимир Зеленський - УНІАН) неодноразово спілкувався з генсеком Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки. Запевняю вас, що позиція генсека абсолютно чітка і саме така, як і в України: ніякої торгівлі українськими територіями бути не може", - підкреслив він в ефірі "Сніданок 1+1" 17 серпня.

За словами Кулеби, наразі Київ працює над тим, щоб Україна якомога швидше рухалася до членства у НАТО, а не обговорювалися опції.

"Розставлю всі крапки над "і". Чи хочуть усі у світі сильної переможної України? Очевидно, що ні. Чи схиляють Україну уряди інших країн, чи натякають, що треба щось здавати - абсолютно ні, цього немає. Чи є голоси різних експертів - підкуплених, щирих, корисних ідіотів, є дуже різні... - є. Але я дуже чітко бачу тенденцію, що з кожною перемогою України на дипломатичній арені або на фронті ці голоси відразу ж притихають", - сказав Кулеба.

Території України в обмін на членство в НАТО - скандальна заява та реакції

Нагадаємо, днями голова канцелярії НАТО Стіан Йенссен назвав відмову України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі "можливим рішенням".

Пізніше Йенссен заявив, що помилився: "Моя заява про це була частиною більшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка".

А координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі запевнив, що США не обговорюють можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: