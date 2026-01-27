'Не було псевдоісторичних лекцій' : Сибіга сказав про складні перемовини з делегацією РФ

Очільник МЗС України зазначає, що відбулася якісна зміна складу російської делегації.

Під час перемовин з російською делегацією не було псевдоісторичних лекцій, розмови були дуже фокусовані. Про це сказав в інтерв’ю "Європейській правді" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з приводу переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) за участю делегацій України, Росії та США.

За його словами, були зустрічі між членами російської та української делегацій.

"Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані", – сказав Сибіга.

За його словами, окремий трек – перемовини між представниками військового блоку, як військової розвідки, так і Генерального штабу.

"Були предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню чи перемир'я, щодо порядку моніторингу чи верифікації перемир'я, щодо визначення термінів – що кожна сторона вкладає в той чи інший термін", - розповів глава МЗС України.

Мирні переговори: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів.

24 січня президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустрічі в Еміратах України Росії та США завершились, головне, на чому зосередились при обговоренні, - це можливі параметри закінчення війни.

Він додав, що з боку України були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. А з американського боку - Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич та Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

