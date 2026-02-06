Європа не повинна благати і вмовляти Путіна про налагодження контакту, - Сибіга

Не має бути жодної мови про вихід Путіна з ізоляції, вважає глава МЗС України.

Європа має демонструвати єдину сильну позицію на підтримку України. Єдиним сигналом від європейців до російського диктатора Володимира Путіна має бути посилення тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною в Києві.

Зокрема, у Сибіги запитали, як він розцінює заяви від окремих європейських лідерів про те, що Європа повинна розпочати переговори з Росією.

"Ми маємо зараз мейнстрімний переговорний трек за лідерство Сполучених Штатів Америки", - зазначив Сибіга.

Водночас, за його словами, в Україні вітають всі зусилля, спрямовані на наближення гідного, сталого миру для України.

"Не може бути зверенень до Путіна, до Росії з вмовляннями, з благаннями про контакт. Це неправильний підхід. Не може бути мови про вихід Путіна з ізоляції. Це теж не може бути", - наголосив Сибіга.

При цьому, на його переконання, Європа має говорити одним голосом, тому що ініціатор війни Володимир Путін, безумовно, теж прагне розділити Європу.

"І це його намір. І безумовно, що розмови розпорошені - вони ні до чого доброго не призведуть. Має бути єдина сильна європейська позиція, якщо ми говоримо про мирний трек", - відзначив Сибіга.

Як підкреслює глава МЗС України, і не повинно бути політики умиротворення.

Які сигнали Європа повинна надсилати Путіну

"Якщо Путін має отримувати якісь сигнали - то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску. І він має усвідомлювати наслідки продовження агресії. Потрібно підвищувати ціну, персонально для путінського режиму за продовження російської агресії", - констатує Сибіга.

Український міністр додав, що обговорив з естонським колегою підсумки зустрічі в Абу-Дабі та подальші кроки. "Погоджуємося, що для успіху дипломатії потрібно посилити тиск на агресора", - відзначив Сибіга.

Нові санкції мають бути максимально дієвими

Як наголошує Сибіга, Україна розраховує, що наступний, 20-й пакет санкцій проти Росії від Європейського Союзу стане максимально болісним для російської економіки, яка вже заходить в глибоку рецесію.

"І ми також підтримуємо позицію Естонії не пускати в Європу учасників російської агресії проти України. Це має бути зафіксовано юридично на рівні ЄС та всіх членів Європейського Союзу", - відзначив Сибіга.

Чого очікувати в 20 пакеті санкцій від ЄС

Своєю чергою, глава МЗС Естонії розповів про підготовку 20-го пакету санкції проти РФ на рівні Євросоюзу.

"Я сподіваюсь, що Європейський Союз зможе ухвалити рішення щодо цього пакету до 24 лютого", - наголосив Тсахкна.

За його словами, нові обмежувальні заходи переважно зосереджуватимуться на енергетичному секторі.

Разом з тим, одна частина нових санкцій стосуватиметься заходів щодо танкерів з російського "тіньового флоту".

"Ми запропонували, щоб була повна заборона на морські послуги для усіх цих танкерів. І це дійсно ускладнюватиме навігацію для Росії, щонайменше у Балтійському морі, але також у ширшому вимірі", - сказав Тсахкна.

Крім того, очікується, що буде більше можливостей контролювати ці танкери.

На його переконання, для Росії це екзистенційне питання, бо 60% експорту нафти і газу йде через Балтійське море.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що треба підготуватися до прямих переговорів між Європою та РФ.

Прем'єр-міністр Італії Джоржі Мелоні нещодавно заявила, що настав час для Європи говорити з Росією з приводу пошуку шляхів припинення війни.

