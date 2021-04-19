За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція вже почала кримінальне провадження.

Нардеп від правлячої партії "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину, влаштувавши пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської. За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція Києва вже почала кримінальне провадження. А в соцмережах нардепу пригадують минулорічний карантинний скандал з його рестораном "Велюр".

"У Колі Тищенка в партії слуг дуже важлива роль. Час від часу нагадувати всій країні, хто насправді в домі господар", - написав блогер Андрій Плахонін.



"Думаєте, не можна вляпатися два рази в один і той же скандал? Даремно так думаєте! Можна! Доведено Миколою Тищенком, який прямо зараз святкує ДР своєї дружини в якомусь готелі", - прокоментувала колишня прес-секретар київської прокуратури, журналіст і блогер Олена Яхно.

Блогер Мирослав Олешко нагадав, що більшість ресторанів зазнають збитків через карантинні обмеження, а лікарні все ще забиті хворими на коронавірус.

"Всі ресторани Києва зазнають збитків. І працюють на винос. Локдаун. Клініки забиті, люди вмирають щодня. Ресторан готелю Слуги народу Скічка відкритий. Приймає банкет для дружини Тищенка, кума Єрмака. Святкують, гуляють, їдять, столи накриті на сотню гостей - вони ж влада, боги. А ви, раби, сидіть вдома, без транспорту. В***дки. Просто в***дки", - написав Олешко.

Реакція "Слуги народу"

Глава партії Олександр Корнієнко заявив виданню "Страна", що в СН очікують коментаря від самого Тищенка.

"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, а й до ресторану", - сказав Корнієнко.

За його словами, керівництво політсили зараз вивчає наявну інформацію.

Читайте такожНовий" Велюр": нардеп Тищенко влаштував вечірку на честь Дня народження дружини (фото, відео)

Новий скандал з Тищенком: що сталося

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу готельних ресторанів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко