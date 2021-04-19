Нардеп від правлячої партії "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину, влаштувавши пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської. За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція Києва вже почала кримінальне провадження. А в соцмережах нардепу пригадують минулорічний карантинний скандал з його рестораном "Велюр".
"У Колі Тищенка в партії слуг дуже важлива роль. Час від часу нагадувати всій країні, хто насправді в домі господар", - написав блогер Андрій Плахонін.
"Думаєте, не можна вляпатися два рази в один і той же скандал? Даремно так думаєте! Можна! Доведено Миколою Тищенком, який прямо зараз святкує ДР своєї дружини в якомусь готелі", - прокоментувала колишня прес-секретар київської прокуратури, журналіст і блогер Олена Яхно.
Блогер Мирослав Олешко нагадав, що більшість ресторанів зазнають збитків через карантинні обмеження, а лікарні все ще забиті хворими на коронавірус.
"Всі ресторани Києва зазнають збитків. І працюють на винос. Локдаун. Клініки забиті, люди вмирають щодня. Ресторан готелю Слуги народу Скічка відкритий. Приймає банкет для дружини Тищенка, кума Єрмака. Святкують, гуляють, їдять, столи накриті на сотню гостей - вони ж влада, боги. А ви, раби, сидіть вдома, без транспорту. В***дки. Просто в***дки", - написав Олешко.
Реакція "Слуги народу"
Глава партії Олександр Корнієнко заявив виданню "Страна", що в СН очікують коментаря від самого Тищенка.
"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, а й до ресторану", - сказав Корнієнко.
За його словами, керівництво політсили зараз вивчає наявну інформацію.
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Новий скандал з Тищенком: що сталося
- Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу готельних ресторанів в будь-який час доби, крім ранкового.
- Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.
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