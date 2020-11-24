Україна хоче, аби російська сторона підтвердила цю позицію у письмовому вигляді.

Представник Росіії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією плану дій представників ОРДЛО щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також"Зробіть крок назад": Богдан в інтерв'ю Собчак закликав Путіна забратися з Донбасу (відео)Про це йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ у Facebook.

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання політичної та гуманітарної робочих підгруп ТКГ.

На порядку денному були три питання - забезпечення пересування громадян України через КПВВ; обмін утримуваними особами; а також опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

Політична підгрупа обговорила план дій, запропонований головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком.

"Гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте", обміну утримуваними особами. Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема вказують міжнародні посередники", - йдеться у повідомленні.

"А ось на засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме - представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, що мешкають на території, тимчасово не підконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні", - наголошується у повідомленні. Українська делегація чекає на відповідь.

Засідання підгрупи з безпеки та економічної підгрупи триває.

Український план щодо Донбасу: 5 головних пунктів

5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Учасники підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи взяли за основу запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Віталій Саєнко