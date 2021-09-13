Секретар РНБО латиницею з помилками написав три слова.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спробував першим з влади нашої країни перейти на латиницю та "проколовся".

Чиновник на своїй сторінці у Facebook прокоментував інтерв'ю для "Радіо Свобода" українською мовою та одне речення написав латиницею, а не звичною для українців кирилицею.

В єдиному реченні, написаному латиницею, чиновник припустився трьох помилок.

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"...", – написав Данілов.

Згідно схваленої транслітерації українського алфавіту латиницею, слово "прочитав" латиницею потрібно писати без будь-яких знаків, – просто "prochytav".

Данілов також неправильно написав латиницею слова "хто" і "послухав". Замість латинської "x" необхідно було використовувати поєднання літер "kh".

Варто зазначити, що багато західних та східних країн використовують латиницю.

Раніше Олексій Даілов говорив, що Україні потрібно позбавлятися кирилиці й переходити на латиницю.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав, що заява Данілова про латиницю є необґрунтованою розмовою, а не ініціативою.

Нагадаємо, ще наприкінці березня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадськість почати обговорювати питання можливого використання латиниці нарівні з кирилицею. Клімкін підкреслював, що потрібно працювати на те, що об'єднує країну.

Історик Володимир В'ятрович, який обіймав посаду директора Українського інституту національної пам'яті, зазначав, що прихильники переходу на латиницю вважають відмову від кирилиці "відступом" українців від РФ і наближенням до Європи, проте насправді таке нововведення може посилити русифікацію.

Відносини України та Росії зіпсувалися після того, як Москва пішла на агресію – захопила Крим та вдерлася на Донбас. Після агресії Київ почав активно рухатися у бік Заходу. Крім того, українська влада почала захищати українську мову.

Автор: Екатерина Присяжнюк