Голова КСУ просить визнати указ протиправним та нечинним.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький оскаржує у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про своє відсторонення від посади судді КСУ.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

"1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" з моменту його прийняття", - йдеться в повідомленні.

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Як свідчать розміщені на порталі "Судова влада" дані, позивачем у справі вказано Тупицького, а відповідачем - Зеленського.

Тупицький просить визнати указ протиправним та нечинним.

У справі №9901/20/21 вже визначено колегію суддів. Її розглядатимуть такі судді: Ян Берназюк (головуючий суддя, суддя-доповідач), Лариса Мороз, Анна Бучик, Ігор Желєзний, Андрій Рибачук.

Скандал з Тупицьким: що було раніше

28 грудня 2020 року голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

30 грудня співробітники УДО не пускали Тупицького на робоче місце. Пізніше він пройшов у будівлю суду за гостьовою перепусткою. 19 січня 2021 року працівники УДО знову не допустили Тупицького в будівлю суду.

Того ж дня у ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

Водночас в Управлінні держохорони пояснили, що не допускають Тупицького у будівлю Конституційного суду за зверненням ДБР.

Разом з тим 19 січня Тупицький у листі до генпрокурора заявив про готовність взяти участь у процесуальних діях в рамках відкритого проти нього кримінального провадження.

20 січня співробітники УДО знову не пускали Тупицького та ще двох суддів КС – Олександра Касмініна та Володимира Мойсика - на їхні робочі місця.

Згодом Касмініну і Мойсику все ж таки вдалося потрапити на свої робочі місця, проте Тупицького так і не пустили. Він викликав поліцію, написав заяву про злочин і перешкоджання своїй діяльності, після чого поїхав.

21 січня Тупицького також не допустили у КС. Після цього він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО через дії працівників УДО з «блокування роботи» Конституційного суду. На переконання Тупицького, існує реальний ризик, що «сценарій блокування», який наразі реалізовується стосовно Конституційного суду, може бути застосований до інших державних органів та державних діячів.

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Автор: Антоніна Доломанжи