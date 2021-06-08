Звільнений з посади судді КСУ обвинувачується у наданні неправдивих свідчень у справі суддів Вищого господарського суду.

Звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду України Олександр Тупицький з’явився сьогодні у своїй справі на підготовче засідання Подільського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, Тупицький прийшов разом з досить великою кількістю охоронців, які перед його приходом до суду оглянули територію навколо судової будівлі, в тому числі зі службовим собакою.

Оскільки попри те, що згідно з указом президента Тупицький вже не є суддею КСУ, за законодавством Управління Державної охорони здійснюватиме його охорону ще рік.

Тупицького обвинувачують у наданні неправдивих свідчень в кримінальній справі щодо колишнього керівництва Вищого господарського суду.

У чому обвинувачують Тупицького

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

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Автор: Дмитро Хилюк