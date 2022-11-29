Туреччині не сподобалось, що ЄС започаткував масштабну навчальну місію для ЗСУ без участі Анкари.

Рішення Євросоюзу не консультуватися з Анкарою щодо нової місії з надання військової допомоги Україні є ще одним прикладом його стратегічної сліпоти.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, овідомляє Hurriyet.

"Ми раді бачити співпрацю між ЄС та НАТО. ЄС розпочав нову місію з надання допомоги у сфері безпеки, і він не консультувався з Туреччиною. Чесно кажучи, для нас не важливо бути частиною цього, але я хотів навести це як приклад того, як ЄС втратив своє стратегічне бачення через односторонні інтереси деяких країн-членів", - сказав Чавушоглу.

"Я кажу, що нам не потрібно бути частиною цієї місії, тому що всі знають, як ми підтримуємо Україну. Ми, безумовно, продовжимо рухатися в якості постачальника безпеки і стабільності в регіонах, які страждають від важких зіткнень", - заявив він.

Турецький міністр підкреслив посередницьку роль, яку відіграє Туреччина з моменту початку війни 24 лютого.

"Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи Крим, і продовжуємо надавати допомогу Україні. Водночас ми робимо кроки для того, щоб взяти зіткнення і конфлікт під контроль. Нелегко було продовжити Стамбульську зернову угоду і реалізувати її", - сказав він.

Збільшення кількості жертв значно ускладнює мирні зусилля, підкреслив Чавушоглу: "Одними засудженнями справа не вирішиться. Ось чому ми повинні діяти заради миру і бути креативними. Як Туреччина, ми намагаємося робити саме це".

Коли вони зустрічалися в Анталії та Стамбулі на ранніх стадіях війни, Україна та Росія були ближче до угоди, але збільшення кількості втрат та ескалація зіткнень ускладнюють переговори, підкреслив турецький міністр.

Продовольча та енергетична кризи, спричинені війною в Україні, оголили слабкі місця Європи, і всі члени Альянсу повинні заново відкрити для себе основи європейської архітектури безпеки після війни, заявив міністр.

"Нам потрібна колективна відповідь на загрози, незалежно від того, звідки вони походять. Крім того, ми не повинні бути вибірковими щодо загроз. Тероризм є однією з двох основних загроз, окреслених стратегічною концепцією під час Мадридського саміту НАТО", - зазначив він.

Тренувальна місія ЄС для України

У серпні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок започаткуємісію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що лідери ЄС досягли консенсусу щодо початку навчальної місії для ЗСУ.

За півтора тижні було прийнято рішення про створення місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Вона отримала назву EUMAM Ukraine. Угорщина не підтримала створення місії.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС. Також буде оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування і проведення операцій.

Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, в тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які сприяють проведенню підготовки.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період складе майже 107 млн євро.

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