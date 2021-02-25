Наразі список азійських країн остаточно не сформований, хоча приорітетними є Китай, Південна Корея та Індонезія, а підготовка до відвідування Вашингтону триває.

Президент України Володимир Зеленський готується здійснити велике турне у країни Азії та до Сполучених Штатів Америки.

Читайте також"Пастка для всієї Європи": Зеленський попередив Дуду про небезпечність "Північного потоку-2"Як повідомляє прес-служба глави держави, триває робота над підготовкою великого азійського турне Зеленського.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що наразі формується остаточний перелік країн, які президент відвідає з візитом.

За його словами, зокрема, є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію тощо.

«Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу», – заявив Жовква.

Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проекти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Окремо заступник керівника ОП висловив співчуття родині посла України в Китаї Сергія Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому нині триває пошук заміни.

Також ведеться робота над підготовкою візиту Зеленського до США. Вже налагоджений контакт з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Джо Байдена, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому», – додав Жовква.

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», – сказав заступник керівника ОП.

Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.

Розмова президентів: що відомо

Дату для першого контакту Зеленського і Байдена поки не визначено.

1 лютого Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову і домовились зробити більш амбітним партнерство між обома країнами. За словами Блінкена, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Також Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Пізніше Кулеба заявив, що підготовка до розмови Зеленського і Байдена триває.

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Автор: Віталій Саєнко