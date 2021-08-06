Зазначається, що станом на серпень 2021, до переліку внесено 264 творів 171 автора, випущених у світ 64 видавцями.

Державний комітет України з телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) має намір ініціювати продовження діючих обмежувальних заходів щодо дев'яти російських видавництв. Санкції закінчуються в 2022 році.

Як повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, мова йде про видавництва "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Зазначається, що станом на серпень 2021, до переліку внесено 264 творів 171 автора, випущених у світ 64 видавцями.

"Оскільки після застосування санкцій ці видавництва продовжують продукувати видання антиукраїнського змісту, Держкомтелерадіо має намір ініціювати продовження санкцій, термін дії яких закінчується в березні 2022 року", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, у 2018 році Держкомтелерадіо запропонувало застосовувати економічні та інші санкції щодо російських видавництв, які систематично виробляють видання антиукраїнського змісту.

У січні 2021 в Україну заборонили ввезення 18 книг з РФ. За три роки в Україні видали дозволи на ввезення 31 тисячі видавничої продукції.

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Автор: Вікторія Гордієнко