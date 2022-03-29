Калін звернув увагу, що світ не визнає анексію Криму, навіть Китай.

Речник турецького президента Ібрагім Калін вважає вимоги Росії визнати анексію Криму і незалежність "ЛДНР" "дуже максималістськими" і "нереалістичними".

Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

"Це червоні лінії для українців по Криму і Донбасу. І це правильно, тому що це напряму стосується територіальної цілісності і суверенітету України. Ми не визнали анексію Криму, як і весь світ. Навіть Китай не визнав анексію Криму… Їм (росіянам) справді варто вигадати якісь інші ідеї", - відповів Калін.

Він додав, що Ердоган притримується відкритої лінії зв’язку зі своїми російськими та українськими колегами, щоби допомогти досягнути припинення вогню, особливо з Росією.

На запитання, чи слухає Путін Ердогана, Калін відповів, що у президентів "давні відносини".

"Звісно, президент РФ Путін прислуховується до президента Туреччини Ердогана, до його порад, ідей і пропозицій. З їхньої точки зору, можна зрозуміти, що вони не довіряють більшості країн НАТО, вони не хочуть з ними більше розмовляти, правильно це чи ні. Проте така реальність, що з російською стороною повинен говорити хтось, кому росіяни теж можуть довіряти. В іншому випадку ця війна може тривати місяці, роки, а світ не зможе дозволити собі ще одну таку затяжну війну. І, звісно ж, ми не можемо дозволити собі ще одну холодну війну", - додав речник Ердогана.

Туреччина запропонувала себе у ролі посередника між Росією та Україною провела кілька зустрічей, в тому числі на рівні глави МЗС обох країн 10 березня. Наступний раунд переговорів відбудеться вже 29 березня у Стамбулі.

За інформацією джерела Financial Times, Росія зменшила вимоги до України, виключивши з них "денацифікацію", "демілітаризацію", статус російської мови в Україні. Проте росіяни й далі наполягають на невступі до НАТО в обмін на "гарантії безпеки".

Тоді як на Заході вважають, що Путін не готовий до компромісів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим передавав, що Росія планує продовжити свою агресію, поки Україна не задовольнить її вимоги, одна з яких - здатися.

Вас також можуть зацікавити новини: