За даними журналістів, Москва залишила умови позаблокового статусу Києва.

РФ більше не вимагає "денацифікації" і "демілітаризації" України в ході переговорів про припинення вогню.

Про це з посиланням на джерела заявляє видання Financial Times.

За даними журналістів, Москва залишила умови позаблокового статусу Києва і його відмови від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки і членство в ЄС.

У статті також йдеться, що завтра в Туреччині українська і російська сторони обговорять паузу у військових діях. Предметом обговорення також, як припускають автори матеріалу, будуть документи, де немає й інших первинних вимог РФ — "демілітаризації" і правового захисту російської мови в Україні.

Водночас автори статті наводять і слова високопоставленого американського чиновника про те, що Володимир Путін йти на компроміси не готовий.

Російський опозиційний журналіст, колишній головред "Ехо Москви" Олексій Венедиктов також заявив, що ця інформація не відповідає дійсності:

"Наскільки я знаю, це не так. Причому зовсім не так", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили шість вимог, висунутих Росією Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами переговорів з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим передавав, що Росія планує продовжити свою агресію, поки Україна не задовольнить її вимоги, одна з яких - здатися.

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