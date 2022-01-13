Нардеп має намір повернутися до України 17 січня.

У Києві посилять охорону аеропорту "Жуляни" 17 січня - в день, коли в Україну планує повернутися п'ятий президент, нардеп Петро Порошенко. Його партія готує цього дня масову акцію в аеропорту.

Прес-служба "Жулян" у коментарі "КП в Україні" уточнила, як зміниться робота аеропорту 17 числа.

"З урахуванням того, що планується велика кількість людей, очевидно, що посилять охорону аеропорту. Більше нічого поки не планується", - кажуть там, додаючи, що журналістів пускатимуть в аеропорт за попередньою акредитацією.

На питання про те, чи був аналогічний запит на аеропорт з боку партії Порошенка, в прес-службі не відповіли, заявивши, що подібною інформацією не володіють.

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Як повідомлялося, прихильники Порошенка мають намір збиратися в аеропорту з ранку - приліт екс-президента запланований на 9-ту годину. Там також хочуть влаштувати живий ланцюг на честь його повернення. У ДБР мають намір доставити Порошенка до суду для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.

Справа Порошенка - що відомо

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

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17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді та провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи Порошенка.