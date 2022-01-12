Порошенко планує повернутися в Київ 17 січня.

Слідчі обіцяють доставити п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка до суду в день його приїзду в Київ.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

"За інформацією зі ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", – пишуть у прес-службі.

Зазначається, що ухилення Порошенком від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Водночас у партії "Європейська солідарність" уже закликали прихильників політика вийти на протести 17 січня. Людей просять збиратися ще в аеропорту.

Крім того, прихильники п’ятого президента створили у Facebook спільноту "За Україну – За Порошенка". Громадяни пишуть, що готові зустрічати депутата живим ланцюгом з аеропорту.

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Адвокат Ігор Головань додав, що політик після повернення в Україну добровільно з’явиться до суду, тож підстав для примусової доставки, на його думку, немає.

Справа Порошенка - що відомо

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді і провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи Порошенка.