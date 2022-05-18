Україна поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, щоб не завдати їм шкоди.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських воїнів.

Цю інформацію озвучив речник Міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.

Російські загарбники називають це "здачею в полон", тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.

За словами Конашенкова, 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Україна поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, щоб не завдати їм шкоди.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі"