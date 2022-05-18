У Міністерстві оборони Росії повідомили, що із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських воїнів.
Цю інформацію озвучив речник Міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.
Російські загарбники називають це "здачею в полон", тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.
За словами Конашенкова, 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.
Україна поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, щоб не завдати їм шкоди.
Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі"
- Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що 16 травня було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Вона уточнила, що операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.
- Зеленський наголосив, що до евакуації з "Азовсталі" залучені найбільш впливові посередники.
- На Росії готують закон про заборону обміну українських бійців із загону особливого призначення "Азов", яких вивезли з Маріуполя.