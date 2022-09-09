Пєсков також додав, що референдум стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише при "волевиявленні місцевих мешканців".

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи воїнів ЗСУ на Харківському напрямку.

Цитує Пєскова російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ) Ігоря Конашенкова", - сказав Пєсков.

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Представник Кремля не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.

Також повідомляється, що Путін 9 вересня проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ.

Пєсков додав, що референдум стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише при "волевиявленні місцевих мешканців".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів. Балаклія перебувала в окупації півроку.

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