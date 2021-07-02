Так прес-секретар президента Росії відповів на питання, чи актуальна і можлива зустріч президентів України і РФ після протилежної риторики щодо двох країн.

У Кремлі заявили, що не ведуть ніякої підготовки до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Подібні заяви (Зеленського) ніяк, напевно, не вкладаються в процес підготовки зустрічі. І до слова сказати, якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", - сказав Пєсков журналістам у відповідь на запитання, чи актуальна і можлива зустріч президентів України і РФ після протилежної риторики щодо двох країн.

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У відповідь на запитання УНІАН, чи не означають слова Путіна про українців і росіян як про "один народ" бажання Кремля розмістити на неокупованих територіях України російський прапор, Пєсков сказав: "У нас немає бажання розміщувати прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно якось реагувати на подібні слова президента Зеленського. Тут мені важко в тому, щоб хоч якось проаналізувати, чому сказані ці слова. З іншого боку, може бути, вони якось видерті з контексту. Цього я теж не можу виключити. Звучить дивно".

Раніше Зеленський прокоментував слова Путіна, що були сказані президентом РФ пыд час прямої лінії з росіянами. Путін заявив, що вважає російський і український народи єдиним цілим. Зеленський на це сказав, що в такому разі в Москві ходили б гривні, а над Держдумою РФ майорів би жовто-блакитний прапор.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". Також він вчергове повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що дав відповідне доручення керівнику ОП Андрію Єрмаку.

25 червня Зеленський заявив, що в питанні його можливої зустрічі з Путіним зараз "м'яч на боці РФ". Також Зеленський зазначив, що Офіс президента України і адміністрація президента РФ вже контактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.

30 червня Путін заявив, що не знає, про що говорити з Зеленським, оскільки той нібито "віддав свою країну під повне зовнішнє управління".

"Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, почасти в Берліні та Парижі", - вважає Путін. "І про що розмовляти? Тим не менш, я не відмовляюся від зустрічей подібного роду, треба тільки зрозуміти, про що говорити", - додав він.

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Автор: Роман Цимбалюк