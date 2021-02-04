В мерії хочуть затвердити Кодекс етичної поведінки депутата.

У Львівській міській раді хочуть прийняти Кодекс етичної поведінки депутата, що передбачатиме штрафи за його порушення.

Як пише Depo.Львів, відповідну ініціативу було озвучено на сьогоднішньому засіданні сесії ЛМР.

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"Я пропоную прийняти одну з ініціатив, яка б допомогла нам краще дотримуватись норм етики та доброчесності як депутатів Львівської міської ради. Не зважаючи на те, що є вже затверджені норми поведінки окремими нормативними актами (Регламентом міської ради чи Статутом територіальної громади), депутати часто порушують ці норми. Це негативно відображається на репутації Львівської міської ради та громади нашого міста", - повідомив директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

Минулої каденції вже було розроблено Кодекс етичної поведінки депутата, однак він не отримав підтримки серед депутатського корпусу. У ньому прописані превентивні заходи та санкції у вигляді штрафів за порушення його норм. Депутати міської ради повинні бути добрим прикладом та зразком для мешканців.

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Автор: УНІАН