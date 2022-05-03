Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт назвав ці заяви "абсурдом".

У Німеччині відреагували на порівняння Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке зробив Сергій Лавров.

Як пише Spiegel, представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт назвав слова міністра закордонних справ Росії "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

"Я думаю, що російська пропаганда, яку веде міністр закордонних справ Лавров, у цьому випадку не потребує додаткових коментарів", – наголосив Хебестрейт.

Як писав УНІАН, російський очільник МЗС заявив італійським журналістам, що війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти". Він зазначив, що у президента Зеленського є єврейське коріння. Однак це, мовляв, нічого не означає, бо в ініціатора Другої світової війни Гітлера теж текла єврейська кров.

"Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", – сказав Лавров.

Такою заявою політик спричинив дипломатичний скандал не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Глава МЗС Ізраїля Яїр Лапід наголосив, що слова російського посадовця є грубою історичною помилкою. Тепер країна чекає на офіційні вибачення Лаврова. Адже його слова означають, що євреї вбивали самі себе.

В Офісі президента України наголосили, що РФ зайшла вже занадто далеко. Адже Лавров поставив під сумнів існування Голокосту, а також образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ разом зупинити Росію. Інакше її агресивна політика призведе до ще катастрофічніших наслідків.

Сам Зеленський наголосив, що заяви Лаврова перед річницею перемоги над нацизмом означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів.

"Немає слів… Такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни. А може, ніколи й не вчили цих уроків. Тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію? Чи залишаться відносини з Росією [такими], як завжди? Тому що слова російського міністра закордонних справ, "великого знавця" гітлеризму, є невипадковими", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, поки світова спільнота обурюється словами Лаврова, у Москві мовчать. Він нагадав, що російські окупанти завдали ракетного удару по території меморіального комплексу Бабин Яр, пошкодили менору в Дробицькому Яру під Харковом, вбивали людей похилого віку, які пережили нацистські концтабори, створюють на українській території фільтраційні табори, вбивають, ґвалтують і силою вивозять українських громадян на свою територію.

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