Глава польського МЗС нагадав про нещодавні злочини Кремля.

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" спровокує Росію до агресивних дій.

Про це в ефірі Польське радіо заявив глава МЗС Польщі Павел Яблонський.

Дипломат назвав німецько-американську угоду "поганим рішенням".

Яблонський нагадав, що Кремль відповідає, з-поміж іншого, за початок війни в Україні, переслідування своїх опозиціонерів, вбивства незалежних журналістів тощо.

Читайте також"Гра не завершилась": Кулеба про захист України від "Північного потоку-2"За словами дипломата, давши дозвіл на завершення робіт при будівництві газопроводу, США та Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені. А це, на думку Яблонського, призведе до зниження рівня безпеки у Європі.

Раніше Польща та Україна опублікували спільну заяву щодо неприпустимості запуску російської труби в обхід України без застосування американських санкцій, як це передбачено німецько-американською угодою, підписаною Меркель та Байденом минулого тижня.

Водночас речник президента Польщі Блажей Спихальський назвав продовження добудови труби "перемогою Росії", і що Берлін порушив європейську солідарність щодо цього питання.

При цьому, згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Крім того, Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська