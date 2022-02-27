З такою заявою виступив прес-секретар президента РФ.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні не буде припинена на період можливих переговорів у Білорусі.

За словами Лукашенка, в Гомелі "всі сидять і чекають" на українську делегацію.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі і заявив, що наша країна не готова до переговорів з Росією на їхній території.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів з РФ.