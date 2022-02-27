Президент України заявив, що переговорів з Росією в Білорусі не буде.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі і заявив, що наша країна не готова до переговорів з Росією на їх території.

"Сьогодні всіх вас кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б виглядати як звичайний політичний процес. Але зараз вже точно не може бути нічого звичайного. Зараз приймаються рішення зовсім іншого рівня", - сказав Зеленський.

Також він додав, що минула ніч була жорстокою. По всій Україні знову були обстріли, постраждали житлові будинки.

"На сьогодні немає жодного об'єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого-проти дитячих садків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, в яких немає і ніколи не було ніякої військової інфраструктури", - говорить президент України.

За словами Зеленського, багато міст країни зараз просто виживають. При цьому він упевнений, що Білорусь зараз не на одній стороні з Україною. Тому переговорів з РФ на їх території бути не може.

"Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одній стороні. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було побудовано за десятиліття – і, до речі, не тільки нами, а й нашими батьками, нашими дідами. І все це - теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути. Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам. А ми - ваші сусіди. Ми - українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що якби з Білорусі не було агресивних дій, то переговори могли б відбутися в Мінську. Але зараз це неможливо.

"Саме тому зараз ми говоримо - не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста для зустрічі. Звичайно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить в країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними. І можуть дійсно закінчити війну", - додав президент.

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