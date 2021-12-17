Руслан Стефанчук вважає, що парламент так зможе бути "більш user-friendly".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував оновлення сайту парламенту та створення додатку "Рада" для смартфонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"Ми працюємо над відповідним додатком "Рада", яке буде в смартфоні, щоб ми могли бути більш user-friendly до споживачів контенту, який продукує парламент", - заявив політик.

При цьому він вказав, що оновлення очікує й офіційний сайт парламенту України. Крім того, Стефанчук зазначив, що в Раді планують створити так звану дослідницько-аналітичну службу, яка існує майже у всіх парламентах світу.

Читайте також"Сало не їсть - не українець": нардеп Тищенко розповів, як визначає справжніх українців (відео)"Ми співпрацюємо з Кнесетом (парламент Ізраїлю, – УНІАН), Конгресом США, польським парламентом – Сеймом і Сенатом – для отримання кращих практик", – вказав голова українського парламенту.

За його словами, служба необхідна, щоб в Раду потрапляли тільки якісні законопроекти. Крім того, Стефанчук розкритикував старі пульти для голосування і заявив, що треба оновити їх, а також застаріле програмне забезпечення.

Як раніше повідомляв УНІАН, з матеріально-технічним оснащенням українського парламенту іноді відбуваються казуси.

17 березня у засіданні Верховної Ради України оголошено перерву, у одного з депутатів "загорівся" пульт для голосування. Народний депутат від "європейської солідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що депутати з гумором поставилися до цієї ситуації.

Схожа ситуація сталася і 18 листопада. В цей раз задимився пульт для голосування на місці народного депутата від "Слуги народу" Артема Нагаєвського

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Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова