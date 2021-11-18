Пожежники та технічні працівники працюють в сесійній залі.

У сесійній залі Верховної Ради загорівся пульт для голосування на місці народного депутата від "Слуги народу" Артема Нагаєвського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах парламенту журналістам повідомили нардепи.

Під час засідання голова ВР Руслан Стефанчук раптово оголосив про задимлення системи для голосування "Рада".

"Димить система... Давайте перерву 15 хвилин. Розберіться, чому не спрацював ряд, і чому димить система", - сказав він.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі написав: "Такого турборежиму знову не витримала Рада. Пульт депутата Артема Нагаєвського (фракція "СН" - УНІАН) задимівся і почав плавитися. Єгор Чернєв (фракція "СН" - УНІАН) швидко схопив вогнегасник і припинив горіння".

На думку Качури, це чергове підтвердження того, що "настав час замінювати систему на нову або переходити на голосування руками".

На відео добре видно, як з пульта для голосування нардепа валить білий дим. Народні обранці сполошилися та відійшли від місця інциденту.

Через інцидент позачергове засідання Верховної Ради України завершилося.

Перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко виніс на голосування пропозицію "завершити позачергове пленарне засідання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють фізичне перебування депутатів в залі".

"Ми, згідно з Регламентом, маємо гарантувати безпеку народних депутатів як головуючі на засіданні", - сказав він.

Депутати своїм голосуванням підтримали цю пропозицію.

Таким чином, депутати не встигли розглянути на позачерговому засіданні усі законопроекти, які планували.

Після цієї ситуації в сесійній залі та кулуарах ще деякий час стояв запах диму.

Як раніше повідомляв УНІАН, це не перший такий випадок в українському парламенті. 17 березня у засіданні Верховної Ради України оголошено перерву, в одного з депутатів "загорівся" пульт для голосування. Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що депутати з гумором поставилися до цієї ситуації.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська