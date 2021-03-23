У Верховній Раді України пропонують встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника.
Як повідомляється на сторінці Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Facebook, депутати подали доопрацьований законопроект № 5124. Ним передбачено встановити кримінальну відповідальність за такі протиправні дії.
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Документ передбачає, що погроза вбивством каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років, тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.
Голова комітету Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу» ) зазначив, що нині в нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта.
«При цьому від початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників «швидкої» стає дедалі більше», - додав він.
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