Зокрема, погроза вбивством каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років.

У Верховній Раді України пропонують встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника.

Як повідомляється на сторінці Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Facebook, депутати подали доопрацьований законопроект № 5124. Ним передбачено встановити кримінальну відповідальність за такі протиправні дії.

Читайте такожШмигалю в Раді запропонували перепросити за провал старту вакцинації

Документ передбачає, що погроза вбивством каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років, тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років.

Голова комітету Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу» ) зазначив, що нині в нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта.

«При цьому від початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників «швидкої» стає дедалі більше», - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк