Глава МЗС прогнозує, що після наради у Венедіктової з розгляду всіх справ стосовно високопосадовців часів президенства Януковича "коліщата державного механізму у цьому питанні крутитимуться швидше".

Європейський Союз зніматиме санкції з чиновників часів президентства Віктора Януковича через відсутність в Україні судових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн брифінгу.

За його словами, на початку тижня під головуванням генерального прокурора Ірини Венедіктової відбулася нарада з розгляду всіх справ стосовно високопосадовців часів президенства Януковича, щодо яких Євросоюз запровадив санкції.

"Пройшлися по всіх справах, по всіх списках. Побачили, де є більше перспектив, де є менше... І зараз коліщата державного механізму у цьому питанні крутитимуться швидше. Але час спливає, і дійсно щодо тих фігурантів санкційного списку, стосовно яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають", - сказав Кулеба.

Читайте такожУ США пропонують збільшити військову допомогу Україні на тлі можливого наступу Росії"Тут справа навіть не в моїх руках, тому що це насамперед завдання для правоохоронних органів та українських судів. Кожна справа є дуже великою, наскільки я розумію, і її розгляд займає час в умовах функціонування нашої судової системи, яка потребує реформування.… Проте рух вперед на цьому напрямі відбувається, і ми будемо працювати разом із правоохоронцями для того, щоб зберігати санкції для цих осіб. Але ще раз наголошу, що ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то, зрештою, санкції будуть зніматися", - додав Кулеба.

Санкції проти чиновників Януковича

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

У 2020 році ЄС вирішив зняти санкції з екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

5 березня 2021 року обмежувальні заходи зняли з колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

У листопаді 2021 року стало відомо, що в Євросоюзі мають намір зняти санкції з екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Раніше глава МЗС Кулеба пояснив причину виключення соратників Януковича зі санкційного списку ЄС тим, що українські правоохоронні органи не продемонстрували відчутний прогрес у розслідуваннях цих справ.

Автор: Віталій Саєнко