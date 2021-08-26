Стефанчук порадив владі РФ згадати про занедбані російські міста.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів віце-спікеру російської Держдуми Петру Толстому, який відзначився черговою порцією абсурдних заяв на адресу України. Зокрема, той назвав Київ "русским городом".

На своїй сторінці у Facebook Стефанчук нагадав, що Київ було засновано в 482 році, що свідчить про 1539-річний вік Української держави. Росія ж на карті світу, зазначає віце-спікер, вперше з'явилася лише у 1721 році.

"Тому український Київ радше є руським містом, оскільки є одвічною столицею Київської Руси - України, але ніяк не "русским городом". Як і Україна в цілому є єдиним та правонаступним спадкоємцем Київської Руси, а не "молодшим братом" Росії, як ви всі любите себе цим тішити", - звернувся він до російських пропагандистів.

Стефанчук також порадив російській владі перед тим, як мріяти про "захоплення Києва", спочатку "захопити" низку занедбаних та бідних російських міст.

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"Дайте шанс мешканцям цих міст на виживання, адже, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, окупант повинен принаймні годувати, лікувати та доглядати окуповане населення. Дайте можливість своїм російським містам і своїм громадянам гідно жити", - написав він.

Наостанок Стефанчук попросив владу РФ зайнятися своєю країною, її народом та майбутнім. "А ми святкуватимемо наші свята, будуватимемо нашу країну, боронитимемо нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - резюмував він.

Що цьому передувало

Днями Толстой, обурився святкуванням Дня Незалежності й назвав "російськими" Київ та Україну. Він також пообіцяв "прийти й навести порядок" в Україні. Про це він заявив в ефірі російського федерального телеканалу на пропагандистському ток-шоу.

Автор: Юрій Годован