Заступник голови фракції "СН" не знає точну кількість вакцинованих депутатів у їхній фракції.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко визначив, що може посилити бажання народних депутатів вакцинуватися проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, що в парламенті начебто вакциновані менш як 50% нардепів, про що заявляє голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, і скільки депутатів вакциновано у фракції "СН", Корнієнко сказав: "Не знаю. Ми облік не робимо, бо це порушення прав людини. Ми ж не можемо їх змусити вакцинуватися".

Читайте такожНевакцинованим чиновникам хочуть заборонити працювати

Він додав, що судячи, зокрема, з повідомлень у медіа та соцмережах, "багато хто вакцинувався". "Точну цифру вам ніхто не скаже", - зазначив депутат.

Водночас на запитання щодо пропозицій впровадити допуск до роботи в парламенті лише щеплених від COVID-19 депутатів або ж тих, хто здав ПЛР-тест, Корнієнко зауважив: "По ПЛР-тестам - я прихильник цього... Я думаю, що постійне методичне здавання ПЛР-тестів щодня депутатами збільшить їхнє бажання вакцинуватися".

Вакцинація народних депутатів

20 вересня заступниця голови ВР Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи у парламенті лише щеплених від COVID-19 депутатів. При цьому вона зазначила, що, можливо, необхідно ухвалити рішення щодо допуску до роботи в парламенті тільки вакцинованих осіб або осіб, які здали тест на антиген.

Сьогодні, 21 вересня, Радуцький у коментарі УНІАН заявив, що в парламенті менш як 50% народних депутатів вакциновані. Він зазначив, що звертатиметься до голови ВР щодо необхідності запровадження тестування що два дні для депутатів, які не вакциновані.

За словами Радуцького, не йдеться про порушення законодавства, оскільки йдеться про необхідність виконання закону про інфекційну безпеку. За словами депутата, "в залі навіть після заклику першого віце-спікера 60% депутатів маски не надягають".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська