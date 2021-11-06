У керівництві монобільшості вважають, що такі депутати повинні скласти мандат.

Нардепи від "Слуги народу", які захочуть приєднатися до міжфракційного об’єднання позафракційного депутата Дмитра Разумкова, повинні скласти мандат і йти на вибори.

Про це в інтерв’ю Ліга.нет повідомив перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець.

Створення свого об’єднання поза фракцією Мотовиловець назвав кроком низьким та маніпулятивним.

"Якщо депутати-списочники виходять зі Слуги народу, то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: "Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат", – сказав "слуга".

Читайте такожРезніков пояснив своє рішення очолити оборонне відомствоНа запитання, чи є в СН депутати, які мають намір покинути політсилу, Мотовиловець відповів, що "таких не бачив".

А проте, якщо такі нардепи, як Василь Мокан та Неллі Яковлєва, які були бізнес-партнерами Разумкова, захочуть вийти з фракції, то керівництво СН проголосує за застосування до них імперативного мандата.

Як писав УНІАН, екс-голова Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика".

Ймовірно, до нього увійдуть, зокрема, народні депутати від "Слуги народу" Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василь Мокан та Неллі Яковлєва, депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко та позафракційний депутат Людмила Буймістер.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він залишився працювати в парламенті як депутат.

Новим головою Ради обрали Руслана Стефанчука.

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Автор: Яна Ставська