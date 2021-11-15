Сьогодні, 15 листопада, відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", де головним питанням стане обрання нового очільника партії.

У "Слузі народу" офіційно заявили, що Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії, пропонуватиме Олену Шуляк на цю посаду.

Про це повідомляється на сайті партії.

"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.

У "СН" нагадали, що Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Наголошується, що Корнієнко залишиться членом партії та "братиме активну участь у її житті".

Читайте такожАрахамія розповів, чи планують на з'їзді СН обговорювати позбавлення Разумкова депутатського мандатуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, відбудеться з’їзд партії "Слуга народу", де головним питанням стане обрання нового очільника партії.

Окрім того, очікується низка політичних заяв та звернень, внесення змін до статуту партії та керівних органів.

8 листопада речниця фракції "СН" Юлія Палійчук повідомила, що Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". "Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - пояснила вона.

19 жовтня першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка було обрано першим заступником голови Верховної Ради України.

Автор: Антоніна Доломанжи