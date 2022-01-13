Росія хоче домогтися, щоб Україна ніколи не змогла приєднатися до НАТО.

Виконання Мінських угод Україною потрібне Росії для того, щоб окуповані території Донбасу змогли впливати на зовнішню політику Києва в питанні членства в НАТО.

Про це повідомив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, пише "Україна 24".

"Заступник Міністра закордонних справ РФ озвучив, що якщо Україна не відмовляється від вступу в НАТО, то вона повинна стовідсотково забезпечити виконання Мінських угод. Вони (росіяни - ред.) повернулися до тієї тези, яку вони пропагували і раніше - стовідсоткове виконання. Це означає впровадження в тіло України тих території, які де-факто можуть впливати на зовнішньополітичний вибір України. Є така російська приказка є - "як не миттям, так катанням". Де-факто вони будуть пробувати реалізувати свою лінію про те, що Україна ніколи не може приєднатися до НАТО", - зазначив Шлінчак.

За його словами, проект санкцій США передбачає, що в разі російського вторгнення світ дізнається про таємні активи Путіна і його оточення.

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"Щодо санкцій. ЗМІ вже опублікували повідомлення про особистісні санкції щодо Володимира Путіна. Вони можуть бути більш дієвими, ніж, наприклад, секторальні санкції. Там є нюанси. Тому що, дійсно, у разі вторгнення (РФ в Україну - ред.), США 180 днів готуватимуть звіт про власні доходи Путіна, робитимуть велику презентацію. Я думаю, що ця інформація для Путіна є найбільш небезпечною. Тому що, коли мова заходить про якісь особисті речі, то сприймається набагато сильніше. Я думаю, що тут Штати грають в таку психологічну історію", - сказав Шлінчак.

Експерт також згадав про ситуацію зі сприйняттям в США запуску газопроводу "Північний потік -2".

"Друга історія по "Північному потоку-2". Якщо я не помиляюся, сьогодні буде винесено один з проектів в Сенат США. Там республіканець є автором цього законопроекту. Але немає голосів за те, щоб на "Північний потік-2" були накладені санкції. Є ще один паралельний законопроект, який підготовлений демократами. І враховуючи, що існує два паралельних законопроекти, то жоден із них не зможе набрати зараз потрібної кількості голосів. Ми сподіваємося, що українська дипломатія буде працювати в цьому напрямку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод, які Росія не виконує. Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

Логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

В МЗС також вважають визнання Росією товарних "сертифікатів" ОРДЛО грубим втручанням у внутрішні справи України. Українські дипломати заявляють, що визнання "сертифікатів" демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій України до російського простору.

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