Відключено 2 газорозподільних пункти, припинено газопостачання на всі 19 котелень міста / фото В'ячеслав Чаус
Внаслідок обстрілів у Торецьку Донецької області пошкоджено газопровід: без опалення залишилося 400 житлових будинків і 10 лікарень.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"В результаті обстрілів в м.Торецьк 3 березня був пошкоджений газопровід низького тиску, відключені 2 газорозподільних пункти, припинено газопостачання на всі 19 котелень міста", - сказано в повідомленні.
В результаті без опалення залишилося 400 житлових будинків (понад 15 тис.абонентів), 8 загальноосвітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів і 10 лікувальних установ.
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