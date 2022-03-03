Відключено 2 газорозподільних пункти.

Внаслідок обстрілів у Торецьку Донецької області пошкоджено газопровід: без опалення залишилося 400 житлових будинків і 10 лікарень.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"В результаті обстрілів в м.Торецьк 3 березня був пошкоджений газопровід низького тиску, відключені 2 газорозподільних пункти, припинено газопостачання на всі 19 котелень міста", - сказано в повідомленні.

В результаті без опалення залишилося 400 житлових будинків (понад 15 тис.абонентів), 8 загальноосвітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів і 10 лікувальних установ.

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