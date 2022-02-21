Недалеко від України знаходяться більшість російських батальйонних тактичних груп, з'ясували журналісти.

Російська Федерація зосередила на "відстані удару" від України близько 75% основних бойових одиниць країни.

Таке зосередження сил вельми незвичне, і це одна з причин, з якої у США вважають, що РФ готова до нападу, пише CNN, посилаючись на слова американського чиновника, який має відомості від розвідки.

За словами співрозмовника, в межах 60 км від України знаходяться близько 120 з приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп.

"...російські війська разом з сепаратистськими силами можуть сягати 190 000 осіб...", – додав чиновник.

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі говорила, що зараз Росія, схоже, продовжує готуватися до того, щоб найближчим часом здійснити повномасштабний напад на українську державу.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну – довідка УНІАН

Російська сторона восени 2021-го загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військовослужбовців і техніки, з'явилася загроза повномасштабного вторгнення.

У середині грудня минулого року Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило проект договору між своєю країною і Штатами про "гарантії безпеки", в якому Москва, в тому числі запропонувала відмовитися від прийняття України в НАТО. Вашингтон відкинув пропозицію Москви.

15 лютого поточного року Росія заявила, що почала відводити війська від українського кордону в місця постійної дислокації, проте ні в США, ні в НАТО ці відомості не підтвердили.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що навколо України та Білорусі РФ має понад 150 тисяч військових, і позиція збройних сил загрозлива.

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