Михайло Подоляк наголосив, що це було б справедливим, оскільки РФ роками накопичувала резерви, щоб фінансувати свої військові дії.

Передача заморожених російських активів Україні була б відновленням справедливості за знищені під час війни українські міста.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що це було б справедливим, оскільки РФ роками накопичувала резерви, щоб фінансувати свої військові дії.

"Зруйнована інфраструктура, знищені міста - хтось повинен за це заплатити. Росія, продаючи сировину до ЄС, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція глави європейської дипломатії Жозепа Борреля передати заморожені активи ЦБ Росії на користь України - шлях до відновлення справедливості", - написав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам Європейського союзу слід розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Росії та направлення їх на відновлення України після війни.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: