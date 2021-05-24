За словами Подоляка, в результаті цієї операції сам Лукашенко, Білорусь у цілому остаточно перейшли в розряд максимальної «токсичності» і «нерукостискання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ситуацію з примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair і затриманням колишнього редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича актом міжнародного тероризму.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися цей інцидент має однозначно. Примусова посадка пасажирського літака у Мінську за сфальсифікованим приводом «про замінування» і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасному світу», - заявив він.

Подоляк зазначив, що цей «фантастичний за цинізмом і витонченістю» акт нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки: мінімально це може бути «заборона на небо», ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів цього «єзуїтського сценарію».

Радник керівника ОП підкреслив, що ключовим тут є те, що такі дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки і створюють «смертоносні прецеденти».

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«Зрозуміло, що офіційний Мінськ байдужий до власної репутації і тому засобів впливу не так багато - лише ізоляцію і лише істотні фінансово-торговельні обмеження. Зрозуміло також, що якби такий інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки трапився у вільній країні, наслідки були б набагато важчими. Аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування ... », - переконаний він.

Також Подоляк особливо відзначив і ще один надзвичайно важливий аспект цієї історії. «В результаті цієї операції сам Лукашенко, Білорусь у цілому остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності та нерукостискання. Жодний компромісний вихід з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливий», - додав він.

На його думку, єдиний шлях у Лукашенка - остаточно «розчинити» свою країну в РФ.

«Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось схоже для України. У вигляді неіснуючої «спецоперації» з точно таким самим примусовим сценарієм і подальшою максимальною дискредитацією нашої країни, про що досі щиро шкодують окремі наші «корисні», скажімо так, медійні суб'єкти ...», - вважає Подоляк.

Справа Протасевича і Путила: що відомо

У листопаді 2020 року стосовно засновника Telegram-каналу NEXTA Степана Путило і колишнього редактора каналу Протасевича Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за двома статтями - "про організацію масових заворушень" і "про організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок" .

У СК стверджують, то в їх Telegram каналах містилися заклики до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів.

Після цього Путило і Протасевича оголосили в розшук.

7 лютого 2021 року СК Білорусі звернувся до Генеральної прокуратури Польщі з проханням екстрадувати Путило і Протасевича.

Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича

Вчора, 23 травня, в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що "абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича". "Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних Telegram-каналів. Лише за це його визнали терористом, і лише за це зараз у Білорусі Роману може загрожувати страта", - написала вона.

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Костянтин Гончаров