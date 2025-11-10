За даними Bloomberg, оновлені яблучні ноутбуки отримають не тільки сенсорний дисплей, а й мобільний зв'язок.

Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg, поділився новими подробицями про наступне покоління Pro-ноутбуків Apple. За його словами, наприкінці 2026 року або на початку 2027-го MacBook Pro чекає дуже велике оновлення.

Зокрема, нові MacBook Pro перейдуть від miniLED до OLED, а також отримають сенсорний дисплей. Також ноутбуки вийдуть у тоншому корпусі, а "чубчик" в екрані буде замінено на Dynamic Island, який раніше дебютував в iPhone.

Ключовим технологічним нововведенням має стати підтримка мобільного зв'язку. Apple завершує розробку власного 5G-модему після декількох років досліджень і готова впровадити його в ноутбуках. За даними агентства, в оновлених MacBook Pro може з'явитися повноцінний слот для SIM-карти.

Повідомляється, що масштабне оновлення охопить тільки старші моделі MacBook Pro на M6 Pro і M6 Max. Базова версія 14-дюймового MacBook Pro з M6 залишиться без OLED-екрану, редизайну і підтримки мобільного зв'язку. При цьому вона має вийти раніше.

Презентація та реліз новеньких MacBook Pro очікуються наприкінці 2026-початку 2027 років. У Bloomberg також припускають, що наступне покоління Pro-ноутбуків Apple стане на 100-200 доларів дорожчим.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook із процесором від iPhone. Ноутбук буде оснащений 12,9-дюймовим дисплеєм і отримає стартову ціну ~600 доларів.

Раніше УНІАН відповів на запитання, чи можна видалити подряпини з екрана iPhone. Самостійний ремонт - великий ризик, особливо з дорогими моделями або є гарантія. Але дещо зробити все ж можна.

