На зустрічі у Женеві американську делегацію очолює заступник держсекретаря США Венді Шерман, а російську - заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Американські і російські посадовці у Женеві (Швейцарія) розпочали зустріч в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Державного департаменту США.

Як зазначає телеканал, перемовини представників США і РФ мають характер "високих ставок" і стосуються нарощування російських військ біля українських кордонів, оскільки зростає страх можливого російського вторгнення.

Зустріч розпочалася після місяців напруженості на українсько-російському кордоні.

Читайте такожГенсек НАТО висловився про безпекові компроміси з Росією"Сполучені Штати віддані принципу "нічого про вас без вас", коли мова йде про безпеку наших європейських союзників і партнерів, в тмоу числі про Україну. Ми на усіх рівнях єднаємося з нашими союзниками і партнерами і ми продовжимо це робити у наступні дні і тижні", - наголосив речник Держдепартаменту.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі у Женеві американську делегацію очолює заступник держсекретаря США Венді Шерман, а російську - заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Вас також можуть зацікавити новини: