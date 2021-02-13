Журналісти підсанкційних телеканалів соратника кума Путіна Тараса Козака не зможуть висвітлювати роботу Ради з парламенту, бо у них забрали акредитацію.
Про це у Facebook повідомив депутат від «Голосу» Роман Лозинський.
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Лозинський назвав це рішенням цілком справедливим, оскільки співробітники цих ЗМІ займалися не журналістикою, а підривною діяльністю.
Депутат пояснив, що ще минулого тижня подав відповідне звернення спікеру та голові апарату Ради з вимогою позбавити підсанкційних каналів акредитації.
Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.
- 4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.
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