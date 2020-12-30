Глава МЗС України додав, що в цьому питанні Будапешт "готовий йти так далеко, як сусіди можуть їм дозволити".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підтримка угорців на Закарпатті Будапештом не може перетинати червоні лінії. Коли Угорщина виходить за їхні межі, є вірогідність «жорстких і рішучих дій» з боку Києва.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

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На думку міністра, для Угорщини підтримка угорської меншини в українському регіоні обумовлена її глибинним переконанням і є життєво важливою для політики.

Глава МЗС додав, що в цьому питанні Будапешт «готовий йти так далеко, як сусіди можуть їм дозволити». Однак угорці на Закарпатті, з поміж всього іншого, є ще й українськими громадянами, які проживають на українській території.

«Та є червона лінія. Тому все, що ви робите до червоної лінії, підтримуючи етнічних угорців, окей, це нормально. Але домовимося, що щойно ви зайшли за червону лінію, маєте бути готовими, що ми одразу виштовхаємо вас назад. І зробимо це жорстко й рішуче», – наголосив Кулеба.

Саме це відбулося на прикладі місцевих виборів, додав він.

«Тому, можна запобігати, і було б набагато гірше, якби ми не запобігали в реальності. Та є випадки, коли все-таки удар завдається, не запобігли, тоді треба вміти треба діяти рішуче. І я думаю, що ми показали обидві моделі поведінки: і запобігання, і рішучої відповіді у разі порушення», – зазначив міністр.

Відносини України та Угорщини: що відбувається

21 листопада депутати Сюртівської сільської ОТГ виконали угорський гімн під час прийняття присяги після проведення місцевих виборів. У СБУ пообіцяли вжити відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Згодом у Службі безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті.

Глава МЗС Угорщини поскаржився в НАТО й ОБСЄ через обшуки в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті. Він звинуватив СММ ОБСЄ у тому, що вона встановила заборону своїм спостерігачам контактувати з угорською меншиною на Закарпатті.

Також Сійярто порушив питання угорської меншини в Україні на засіданні Ради Європейського Союзу, але ніхто з інших міністрів країн-членів ЄС не відреагував.

Довідка УНІАН. Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

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Автор: УНІАН