Зараз евакуйовані перебувають у Каїрі та незабаром летітимуть до Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна евакуювала із сектору Газа в Єгипет 109 українців та 17 громадян Молдови й Болгарії.

Про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили», - написав Кулеба.

За його словами, Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивізши із сектора Газа громадян трьох країн.

Читайте також"УЗ" погодилась допомогти з евакуацією понад 100 туристів з сектору Гази«Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю», - наголосив міністр.

Евакуація українців із сектору Газа

У МЗС заявляли, що близько 140 українців бажають покинути сектор Газа.

21 травня почала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.

До цього за понад 10 днів бойових дій загинуло більше ніж 200 осіб.

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Автор: Віталій Саєнко