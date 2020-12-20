За його словами, у Мінських угодах і в Нормандському форматі "нічого про членство в НАТО немає".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вносити зміні до Конституції в напрямку децентралізації згідно з Мінськими угодами.

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На запитання журналіста про те, чи готова Україна виконати вимоги Росії та змінити Конституцію, виключити НАТО як ціну за мир, Зеленський відповів, що у Мінських угодах і в Нормандському форматі "нічого про членство в НАТО немає".

"Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден. Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, – будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна готова внести до Конституції зміни, які стосуються децентралізації.

"Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути – це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат", - сказав Зеленський.

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Автор: Людмила Жерновська