Водночас, віце-прем'єр заявляє, що процес набуття членства дуже довготривалий, і Україна повинна здійснити велику роботу всередині країни.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що наступний 2022-й рік може стати переломним у визначенні рішення про майбутнє членство України в Євросоюзі.

Читайте такожЗеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина повідомила під час онлайн-брифінгу.

"Що стосується Євросоюзу, я вважаю, що це дуже довготривалий процес, тому що на сьогодні ми ще не у тій ситуації, коли ми можемо сказати, що рішення про членство в ЄС лежить виключно в політичній площині", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, "ми маємо ще усередині країни проробити велику роботу щодо досягнення економічних параментрів інтеграції України з Євросоюзом".

"Але я думаю, що 2022-й рік може стати переломним у цьому напрямку, оскільки Євросоюз буде переглядати політику сусідства для нашого регіону", - додала віце-прем’єр.

Зокрема, на її переконання, на перегляд політики сусідства може мати вплив продемонстрований прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію, а також амбіції щодо майбутнього політики "Східного партнерства".

Кабінет міністрів розраховує на те, що Україна може стати членом Євросоюзу упродовж найближчих 5-10 років.

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Автор: Віталій Саєнко