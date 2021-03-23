Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що наступний 2022-й рік може стати переломним у визначенні рішення про майбутнє членство України в Євросоюзі.
Читайте такожЗеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина повідомила під час онлайн-брифінгу.
"Що стосується Євросоюзу, я вважаю, що це дуже довготривалий процес, тому що на сьогодні ми ще не у тій ситуації, коли ми можемо сказати, що рішення про членство в ЄС лежить виключно в політичній площині", - сказала вона.
Стефанішина зазначила, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, "ми маємо ще усередині країни проробити велику роботу щодо досягнення економічних параментрів інтеграції України з Євросоюзом".
"Але я думаю, що 2022-й рік може стати переломним у цьому напрямку, оскільки Євросоюз буде переглядати політику сусідства для нашого регіону", - додала віце-прем’єр.
Зокрема, на її переконання, на перегляд політики сусідства може мати вплив продемонстрований прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію, а також амбіції щодо майбутнього політики "Східного партнерства".
Кабінет міністрів розраховує на те, що Україна може стати членом Євросоюзу упродовж найближчих 5-10 років.
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