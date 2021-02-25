Глава держави Володимир Зеленський також запевнив генсека Альянсу Єнса Столтенберга у тому, що Україна серйозно ставиться до реалізації реформ.

Президент Володимир Зеленський повідомив генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Єнса Столтенберга про бажання України отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Читайте такожЗеленський готується здійснити велике турне у країни Азії та до СШАПро це Зеленський написав у Twitter.

"Радий почути від Єнса Столтенберга, що в НАТО відкриті двері для України. Вдячний, що ви персонально та країни-члени підтримуєте нас у прагненнях до членства в НАТО. Наша найближча мета - План дій щодо членства. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки вони в першу чергу посилюють наш оборонний сектор", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця з Альянсом для України є надзвичайно важливою.

"Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу", - зазначив Зеленський.

Що цьому передувало

Сьогодні Столтенберг під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко