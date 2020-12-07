Кулеба підкреслив, що Київ і Будапешт мають поважати законодавство і національні інтереси одна одної.

Україна не налаштована на ескалацію політичного конфлікту з Угорщиною і бажає зберігати з нею нормальні відносини.

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Таку заяву зробив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, він намагається врегулювати проблеми з Будапештом з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід в Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що Київ і Будапешт мають поважати законодавство і національні інтереси один одного.

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але і Угорщина має поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною не можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.

Кулеба вважає, що Угорщина і Україна мають такі непрості відносини, тому що обидві держави «дуже травмовані своєю історією».

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сьогодення, або ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно поводиться не тільки у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Європейським союзом загалом", - додав міністр.

Криза між Україною та Угорщиною

30 Листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще кількох людей.

Кримінальне провадження стосується укладення фіктивних договорів Угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що поскаржився в НАТО і ОБСЄ через обшуки, проведені Службою безпеки України в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг сподівається що Угорщина і Україна зможуть врегулювати двосторонні проблемні питання.

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Автор: Дмитро Захаров