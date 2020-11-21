Також глава уряду Денис Шмигаль вважає, що Україна стане членом Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україна ніколи не поверне з європейського шляху, адже це ключовий пункт нового суспільного договору.

Про це Шмигаль заявив на зустрічіз представниками громадянського суспільства – активними учасниками революційних подій 1991, 2004, 2013-2014 років, а також захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти, що відбулася 21 листопада під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Урядовий портал.

Читайте такожЗеленський має взяти розслідування злочинів проти Євромайдану під особистий контроль - експертПрем’єр-міністр зазначив, що революційні події змінили багатьох людей, а отже змінили Україну.

Він наголосив, що країна ніколи не зверне з європейського шляху, адже це ключовий пункт нового суспільного договору між українцями та державою.

«Не сумніваюся, що Україна стане членом Європейського Союзу. Але не менш важливо, як ми — держава і суспільство — будемо проходити цей шлях, будемо рухатися до європейських стандартів. Це щоденні зміни, щоденна робота, яка змінює наше життя. Ми відмовляємося від радянських рудиментів у свідомості, в економіці, ми стаємо відвертішими та толерантнішими. Вчимося піклуватися та підтримувати один одного. Змінюється наша політична культура, змінюється суспільство», — сказав Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що цього б не сталося без доленосних подій 1991, 2004 та 2013-14 років.

«І саме тому ми назавжди у боргу перед тими, хто поклав своє життя заради кращого майбутнього України», - підкреслив він.

«Ми не просто продемонстрували, що прагнемо жити за європейськими стандартами. Ми стали відкритішими для світу, а світ став відкритішим до України. Щодня наші міжнародні партнери демонструють це. Ми довели всім, що український народ — це невід’ємна частина європейської родини, яка своєю історією, своєю культурою та своєю мовою створює своє майбутнє», — підкреслив прем’єр-міністр.

Крім того, присутні відзначили унікальний формат зустрічі між учасниками трьох революцій та бойових дій на сході України, а також вшанували пам’ять всіх, хто загинув за Україну.

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Автор: УНІАН