Угорська влада вважає, що Україна має відкотити мовне законодавство аж у 2015 рік.

Україна пішла на поступки Угорщині щодо мовних прав нацменшин, але у Будапешті все одно незадоволені. Відповідну заяву зробив державний секретар угорського Міністерства закордонних справ Тамаш Менцер.

За його словами, Україна "почала відбирати права" в угорської громади вісім років тому, а тому повертати профільне українське законодавство треба саме в ту точку.

"Звичайно, ми будемо уважно вивчати рішення українського парламенту, але вже зрозуміло, що права 2015 року ще далеко не повернені", – написав представник угорського МЗС у своєму Фейсбук.

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Цікаво, що у коментарях під заявою посадовця є багато майже однакових коментарів, написаних наче під копірку із гаслом "Угорщина відповідальна за угорців за кордоном" або його варіаціями. Але значно більше коментарів, в яких люди обуруються, чому уряд так хвацько захищає угорців в Україні і не дбає про добробут угорців в самій Угорщині.

Мовна суперечка України з Угорщиною

Як писав УНІАН, відносини України та Угорщини різко погіршились восени 2017 року після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту. В ньому зокрема було передбачено обов’язкове викладання частини предметів українською мовою навіть в школах для національних меншин.

Угорщина була вкрай незадоволена українським законом, стверджуючи, що він порушує права угорської національної меншини в Закарпатті. Після цього Будапешт почав системно блокувати співпрацю України з НАТО та частково з ЄС.

Венеціанська комісія ЄС також порадила Україні дещо пом’якшити вимоги до мови викладання в школах. У 2020 року Верховна Рада ухвалила новий закон про повну загальну середню освіту, який частково був поступкою Угорщині та ЄС, але все одно не задовольнив Будапешт.

8 грудня цього року Верховна Рада ухвалила ще один закон, який вносить поправки в низку інших законів, зокрема в закони про освіту та про нацменшини. Серед іншого він передбачає, що приватні заклади вищої освіти можуть вільно обирати мову навчання з переліку офіційних мов ЄС. Тобто угорську теж. Також в медіа для нацменшин закон дозволив використання мов ЄС.

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