Вступ України до ЄС може стати частиною великої угоди про закінчення війни.

В Єврокомісії схвально відгукнулися про включення в план мирної угоди пункту про членство України в ЄС. Однак зауважили, що це лише чернетка, і в підсумку знадобиться згода усього блоку. Відповідну заяву в інтерв’ю DW зробила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Вона зокрема прокоментувала інформацію про те, що остання версія мирного плану передбачає вступ України в ЄС не пізніше початку 2027 року.

"Я дуже рада, що в цьому мирному плані йдеться про вступ України до ЄС. Зараз це перша чернетка. Побачимо, що вийде у підсумку", - зазначила Кос.

Вона наголосила, що вступ України до Євросоюзу поки що залишається відкритим питанням, оскільки багато залежить від темпів проведення реформ в Україні.

"І це також пов'язано з тим, що скажуть наші країни-члени, коли ми будемо готові прийняти Україну. У якийсь момент доведеться знайти одностайність", – сказала єврокомісарка.

Членство України в ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні у західних ЗМІ з’явилася інформація, що остання версія чернетки мирного плану для України начебто містить пункт про вступ України в Євросоюз до 1 січня 2027 року.

Тим часом європейські чиновники та дипломати на умовах анонімності висловили журналістам своє здивування та навіть обурення пропозицією настільки жорстких строків. Вони вважають, що США нав’язують Україну Європі, ігноруючи думку самих європейців.

